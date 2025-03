Pyramid Analytics

pyramidanalytics.com

Pyramid er et Analytics-operativsystem i virksomhedsklasse, der skalerer fra enkeltbruger-selvbetjeningsanalyse til centraliserede implementeringer med tusinde brugere – der dækker enkle, men effektive datavisualiseringer til avancerede maskinlæringsfunktioner. Det agnostiske Analytics OS har en universel klient til enhver enhed og OS. Det kan installeres på de fleste platforme – både på stedet eller i skyen – og det kan fungere mod og med de fleste populære datastakke. Pyramid giver brugere og organisationer mulighed for at balancere selvbetjeningsproduktivitet og styring. Det er en adaptiv analytisk platform, der giver forskellige muligheder og oplevelser baseret på brugernes behov og færdigheder, alt imens indholdet administreres som en delt ressource. Den er designet til at understøtte hele din organisations beslutningsworkflow og give alle værktøjerne til at udføre selvbetjeningsanalyse. Det er vigtigt, at Analytics OS løser "last mile-problemet", og lukker kløften mellem din organisations erklærede analysestrategi og faktiske analyseimplementering. Pyramid har seks forskellige analysemoduler (Model, Formuler, Discover, Illustrate, Present og Publicer) – plus en administrativ konsol og et indholdsstyringssystem – for at levere en virkelig universel analyseoplevelse på tværs af hele analyseworkflowet.