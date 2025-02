ALM Software Suiter - Mest populære apps - Togo

Ably

ably.com

Ably løser de mest komplekse og krævende aspekter af realtime engineering, hvilket gør det nemt for udviklere at drive og skalere realtime apps som chat, multiplayer-spil, realtime GPS-positionsopdateringer, IoT-enhedskontrol og mere. For at gøre dette leverer vi cloud-infrastruktur og API'er, der hjælper udviklere med at streame data mellem enheder i realtid. Ablys API'er eksponerer hele Ably-infrastrukturen via standardiserede programmatiske grænseflader og inkluderer skalerbare Pub/Sub-kanaler. Vores API'er inkluderer indbygget brugertilstedeværelse og beskedhistorik og streamer over åbne protokoller som WebSockets, MQTT og SSE. Derudover skubber vores API'er data til skyer eller miljøer uden for Ablys netværk, så du kan udløse eksisterende forretningslogik og hændelser og levere native push-notifikationer ved hjælp af APNS og GCM. Alt dette er bygget på Ablys Data Stream Network, som består af to ting: vores cloud-netværk og realtime messaging-struktur. Ablys netværk består af over 16+ geografisk distribuerede kerne-routing-datacentre og 176+ edge-accelerationspunkter med en median global roundtrip-forsinkelse på 65ms. Kernen i dette er vores realtime messaging struktur, som løser hårde realtime tekniske problemer såsom beskedbestilling, garanteret levering, datareplikering, idempotent publicering og mere. Med over 40 klientbiblioteks-SDK'er og indbygget understøttelse af mere end seks realtidsprotokoller er det hurtigt og nemt at komme i gang for enhver brug. Vores gratis abonnement inkluderer 6 millioner beskeder om måneden og op til 200 topforbindelser og kanaler - nok til at enhver nysgerrig udvikler kan komme i gang.