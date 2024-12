ALM Software Suiter - Mest populære apps - Mexico Mest populære Tilføjet for nylig

Application Lifecycle Management (ALM) softwaresuiter letter udviklingen af ​​softwareapplikationer fra den første idé til den endelige levering. Disse suiter skaber et kollaborativt økosystem, hvor brugere kan arbejde sammen og udføre opgaver for at skabe eller forbedre software. ALM-suiter etablerer processer til design, test, implementering og styring af softwareapplikationer og tilbyder integrerede funktioner til udvikling, kvalitetstest, kravstyring og projektledelse. Forskellige afdelinger kan bruge ALM-suiter gennem hele softwareoprettelsesprocessen: udviklere under oprettelsesfasen og produktchefer eller kvalitetssikringsledere til at overvåge post-implementering. ALM-suiter er anvendelige til en række softwareprojekter og understøtter medarbejdere i forskellige roller gennem hele udviklingens livscyklus. De integrerer ofte med eller deler funktioner i projektstyringsværktøjer og kan inkludere eller forbindes med design- og udviklingssoftware såsom integrerede udviklingsmiljøer (IDE'er) eller prototypeværktøjer.