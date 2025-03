Bertha AI

bertha.ai

Bertha AI er et assistent-plugin til kunstig intelligens til WordPress. Det hjælper brugere med at generere indhold som artikler, produktbeskrivelser og hjemmesidekopiering på få minutter ved hjælp af avanceret kunstig intelligens. Nøglefunktioner og fordele: * Skriv artikler, blogindlæg, landingssider på få sekunder * Opret produktbeskrivelser til e-handelswebsteder * Generer engagerende hjemmesidekopi til sider * Indbygget billedgenerering for at skabe brugerdefinerede billeder * Tilgængelig som WordPress-plugin og Chrome-udvidelse * Integreres med alle større sidebyggere og temaer * Sparer op til 90 % af tiden brugt på at skabe indhold * Ubegrænsede brugere på højere planer * Millioner af ord om måneden inkluderet * Overkommelige månedlige og årlige prisplaner * 7-dages pengene-tilbage-garanti Bertha AI udnytter state-of-the-art AI-teknologi til at generere menneskelignende indhold. Her er et hurtigt overblik over, hvordan det fungerer: * Brugeren giver Bertha en indholdsprompt, et emne eller en idé, som de ønsker indhold oprettet til * Bertha analyserer prompten og trækker på sin enorme videndatabase for at skabe relevant indhold * Det genererede indhold returneres til brugeren inden for få sekunder * Brugere kan derefter nemt redigere og forfine det AI-genererede indhold før udgivelse Bertha er blevet trænet i hundredvis af milliarder af parametre til at skabe unikt indhold af høj kvalitet som en menneskelig forfatter. AI har lært forskellige skrivestile, emner, sproglige regler og mere for at generere indhold, der er engagerende, informativt og læsbart.