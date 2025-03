App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Forvandl websteder til skrivebordsapps ved hjælp af WebCatalog Desktop, og få adgang til et væld af eksklusive apps til Mac, Windows. Brug rum til at organisere apps, nemt skifte mellem flere konti og øge din produktivitet som aldrig før. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Software til aldersbekræftelse - Mest populære apps

Aldersverifikationssoftware bruges til at bekræfte en persons alder, typisk i to scenarier: online til e-handelstransaktioner eller personligt i en detailbutiks salgssted (POS) kiosk. Disse løsninger er afgørende for at verificere alderen på kunder, der køber aldersbegrænsede varer eller tjenester, herunder energidrikke, alkohol, tobaksprodukter, cannabisprodukter, våben, voksenindhold, gamblingprodukter og andre regulerede varer.