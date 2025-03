Token of Trust

Token of Trust® Consumer Reputation Reports er den nemmeste måde for forbrugere at bevise deres identitet over for virksomheder og andre. Virksomheder kan bruge Token of Trusts identitetsplatform til at screene forbrugere under kontoonboarding, ved kassen eller når som helst efter anmodning. Har din virksomhed brug for at verificere dine kunders alder? Beliggenhed? Identitet? Lad være med at svede - det er vores speciale. Med Token of Trusts konfigurerbare arbejdsgange kan virksomheder definere forbrugeridentitetskarakteristika, som er vigtige at fange og verificere - og derefter sætte regler for, hvordan godkendelsesprocessen automatisk håndteres.