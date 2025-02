Software til aldersbekræftelse - Mest populære apps - Togo

Veriff

Veriff tilbyder stærkt automatiseret identitetsverifikationssoftware drevet af AI. Deres platform er designet til at bekæmpe svindel, sikre overholdelse og beskytte kunder. Med Veriff kan virksomheder opbygge pålidelige digitale fællesskaber, forbedre brugeroplevelsen og skabe vækst. Kombinationen af ​​AI-teknologi og interne menneskelige verifikationsteams giver Veriff mulighed for effektivt at forhindre svigagtige aktiviteter og samtidig minimere friktion for ægte brugere under deres kunderejse. Deres løsninger til identitetsbekræftelse omfatter kraftfuld dokument- og identitetsbekræftelse, adressebevis, kontrol af databasebekræftelse og aldersvalidering. Disse funktioner hjælper med at strømline onboarding-processer, overholde regler og automatisere alderskontrol for at sikre sikkerheden og sikkerheden for alle brugere.Veriff tilbyder også Know Your Customer-løsninger (KYC), herunder strømlinede KYC-onboarding-tjek og AML-screening for løbende overvågning og beskyttelse mod potentielle hvidvaskaktiviteter. Derudover muliggør deres biometriske godkendelsesfunktion adgangskodefri og sikker kontoadgang, mens deres aldersvurderingsfunktion forbedrer konverteringer gennem selfie-baseret aldersbekræftelse. For effektivt at afbøde svindel, leverer Veriff beskyttelsestjenester mod svindel for at beskytte virksomheder mod identitetssvindel, såvel som svindelintelligence værktøjer til at forbedre indsatsen for at begrænse bedrageri med avancerede efterretningsfunktioner. Samlet set Veriffs AI-drevne identitet verifikationssoftware hjælper virksomheder med at skabe tillid og gennemsigtighed online, beskytte mod svigagtige aktiviteter, forblive i overensstemmelse med reglerne og ekspandere globalt.