Annoncenetværkssoftware - Mest populære apps - Mexico

Annoncenetværk forbinder annoncører med web- og app-udgivere, konsoliderer annoncebeholdningen fra disse platforme og tilpasser den til annoncørernes efterspørgsel for at strømline den digitale annoncekøbsproces. Dette giver annoncører en enkelt kilde til potentielle annonceplaceringer og giver udgivere mulighed for at tjene penge på deres websteder. For annoncører viser annoncenetværk den tilgængelige beholdning til køb. For udgivere pakker de beholdningen for at maksimere dens appel og rentabilitet for annoncører. Annoncenetværk, der fungerer som mellemmænd, forbinder annoncørkampagnestyring med udgiversoftware til annoncestyring, hvilket sikrer, at begge systemer er integreret med annoncenetværket.