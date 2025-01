Regnskabssoftware - Mest populære apps - Fransk Polynesien

AccountEdge

AccountEdge Pro er kraftfuld, nem at bruge, regnskabssoftware til små virksomheder til Mac- og Windows-skrivebordet. 30-dages gratis prøveperiode tilgængelig. Med AccountEdge Pro kan virksomhedsejere organisere, behandle og rapportere om deres finansielle oplysninger, så de kan fokusere på deres forretning. Dens funktionssæt er bygget til at give brugerne mulighed for at håndtere alle aspekter af deres forretning, herunder regnskab, integreret løn, salg og køb, kontaktstyring, lagersporing, onlineordrer, tidsfakturering og mere. AccountEdge er designet til at arbejde med alle typer små og mellemstore virksomheder. Det bruges af virksomheder, der sælger, bygger og administrerer lagervarer, yder professionelle tjenester eller fakturerer tid brugt på projekter. Nøglefunktioner Fakturering Salg er en kritisk komponent i din virksomhed. Opret og send kundefakturaer for produkter, tjenester eller tid og spor betalingsstatus ved åbne salg. Udgifter Administration af indkøb og udgifter hjælper dig med at spore dit lager og overheadomkostninger. AccountEdge giver dig mulighed for at administrere dine leverandører, betalinger og tilbagevendende transaktioner. Banking Banking hjælper dig med at administrere penge ind og ud så detaljeret som du ønsker. Med integrerede bankfeeds og auto-match er det en leg at afstemme dine konti. Løn Dine medarbejdere er dit vigtigste aktiv, og opretholdelse af overholdelse ved at spore deres løn, periodiseringer og udgifter er afgørende for din virksomhed. Med vores valgfri lønservice vil du altid være på de seneste lønskattetabeller for præcis behandling. Lagerbeholdning Lagersporing hjælper dig med at administrere dine varer og tjenester og spore deres lager efter lokation for at sikre, at du har nok produkter ved hånden eller klar til at hjælpe med at opfylde kundernes krav. Regnskab Din kontoplan er kernen i din regnskabsaflæggelse. Vedligehold din hovedbog og budgetter, opret økonomiske rapporter for at hjælpe dig med at overvåge din virksomhed og træffe informerede beslutninger. Kontaktstyring Kontaktstyring hjælper dig med at opretholde gode relationer til leads, kunder, leverandører og medarbejdere. Gem alle deres detaljer på ét sted for nemmere brug i dine salg, køb og marketingaktiviteter. Tidsregistrering At sælge tid og spore igangværende arbejde er afgørende, hvis dit arbejde er projekt- eller jobbaseret. Opret brugerdefinerede faktureringstakster, og spor tid for dine medarbejdere ved hjælp af timesedler eller aktivitetssedler. Datastyring Administrer dine data nemt med nem import og eksport, analyse på skærmen, hundredvis af softwarerapporter og PowerBI-eksporter for at få yderligere indsigt i dine operationer.