Software til kontobaseret direct mail giver organisationer mulighed for at sende personlig direct mail eller gaver til vigtige kontakter inden for specificerede konti. Denne software hjælper virksomheder med at forbedre brandsynlighed inden for målrettede konti og øge engagementsraterne med disse specifikke konti. Marketingfolk kan udnytte kontobaseret direct mail-software til at starte kontakt med en konto, før salgsteams direkte henvender sig til vigtige beslutningstagere inden for disse konti. Denne tilgang er blot én potentiel eksekveringsmetode inden for en kontobaseret marketingstrategi sammen med andre metoder såsom kontobaseret annoncering og kontobaserede web- og indholdsoplevelser. Virksomheder har fleksibiliteten til at vedtage en enkelt eller en kombination af disse eksekveringstaktikker baseret på deres specifikke mål og præferencer.