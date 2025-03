App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Software til kontobaseret annoncering giver virksomheder mulighed for at komme i kontakt med potentielle købere gennem præcist skræddersyede digitale annoncer. Disse annoncer er tilpasset specifikt til indflydelsesrige beslutningstagere inden for de identificerede målkonti. Kontobaseret annoncering fungerer som en levedygtig implementeringstilgang inden for en overordnet kontobaseret marketingstrategi, der giver marketingfolk midlerne til effektivt at nå deres ønskede konti. Andre eksekveringsmetoder inden for denne strategi kan involvere kontobaseret direct mail samt skræddersyede web- og indholdsoplevelser. Virksomheder har fleksibiliteten til at vælge og implementere en eller en kombination af disse eksekveringstaktikker. For at lette en kontobaseret annonceringsstrategi kan virksomheder udtrække kontakter fra deres CRM-software eller marketingautomatiseringssoftware. Alternativt kan de sammensætte lister over kontakter for problemfrit at udføre deres målrettede annonceringstilgang.