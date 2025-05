App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gør websites til desktop-apps med WebCatalog Desktop – dit alt-i-et værktøj til at administrere apps og konti. Skift mellem flere konti, organiser apps efter arbejdsgang, og få adgang til et kurateret katalog af desktop-apps til Mac og Windows. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Akademisk planlægningssoftware - Mest populære apps

Akademisk planlægningssoftware strømline tildelingen af ​​kurser, værelser og instruktører på uddannelsesinstitutioner. Ved at bruge denne software kan administratorer effektivt indstille klassetidsspil og udvikle optimale tidsplaner for hver studerende baseret på deres behov og tilgængelige ressourcer. Dette er især fordelagtigt for store institutioner, der administrerer tidsplaner for tusinder af studerende og personale, hvilket gør planlægningsprocessen hurtigere og mere effektiv. Typisk brugt af skole-, college- og universitetsadministratorer, akademisk planlægningssoftware hjælper med at forhindre dobbeltbooking, sikrer, at instruktører tildeles de relevante kurser og hjælper studerende med at få tidsplaner, der passer til deres interesser og krav. Disse systemer integreres ofte med studerendes informationssystemer for at lette delingen af ​​studerendes og fakultetsdata.