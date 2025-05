App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gør websites til desktop-apps med WebCatalog Desktop – dit alt-i-et værktøj til at administrere apps og konti. Skift mellem flere konti, organiser apps efter arbejdsgang, og få adgang til et kurateret katalog af desktop-apps til Mac og Windows. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Akademisk rådgivende software - Mest populære apps

Akademisk rådgivende software understøtter rådgivere i både videregående uddannelse og K - 12 -indstillinger ved at hjælpe dem med at designe akademiske programmer og guide studerende mod deres fremtidige mål. Skolerådgivere bruger denne software til at oprette personaliserede gradplaner og spore studerendes fremskridt hen imod gradueringskrav. College- og universitetsrådgivere udnytter disse værktøjer til at forbedre studerendes fastholdelse ved at identificere dem, der muligvis har brug for yderligere hjælp. Typisk inkluderer akademisk rådgivende software funktioner, der forenkler forskellige opgaver for rådgivere, såsom planlægning af møder, udvikling af kursusplaner, overvågning af akademisk præstation gennem dashboards og at sende advarsler til studerende i fare. Derudover tilbyder disse værktøjer notatfunktioner, der giver rådgivere mulighed for at dokumentere møder, spore studerendes fremskridt og planlægge opfølgninger. Ud over akademisk planlægning kan rådgivere også bruge denne software til at hjælpe studerende i deres langsigtede forhåbninger med karriereplanlægningsværktøjer, der tilpasser deres styrker med potentielle karriereveje, samt college-matchende funktioner til at hjælpe gymnasiestuderende med at finde de rigtige colleges og universiteter.