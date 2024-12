Software til håndtering af fravær - Mest populære apps - Mexico Mest populære Tilføjet for nylig

Fraværsstyringssoftware gør det muligt for organisationer at planlægge, styre og spore medarbejdernes fravær, såsom ferie og sygefravær. Denne software giver virksomheder mulighed for at definere fravær, administrere anmodninger og håndtere godkendelser. Det inkluderer ofte funktioner, der inkorporerer lokale regler, love og politikker for at hjælpe virksomheder med at forblive kompatible og reducere omkostningerne. Nogle selvstændige fraværshåndteringsløsninger, der typisk bruges af HR-afdelinger, er også velegnede til virksomheder uden en traditionel HR-afdeling. Denne software kan være en del af en integreret HR-styringssuite eller fungere som en selvstændig løsning. Det integreres ofte med tredjeparts HR-applikationer, hvor kerne-HR-systemer ofte fungerer som et centralt lager for arbejdsstyrkedata.