Software til håndtering af fravær - Mest populære apps - Antigua og Barbuda

Freshteam er den smarte HR-software til virksomheder i vækst. Med Freshteam kan du tiltrække, ansætte og ombord nye medarbejdere, komme ud af medarbejdere, administrere medarbejderoplysninger og holde fri - alt sammen på ét sted. Freshteam hjælper med at tiltrække og skaffe toptalent gennem forskellige kanaler - et karrierewebsted, der hurtigt kan tilpasses, integration med flere gratis og premium jobtavler og sociale mediekanaler. Når kandidaterne er kommet ind, kan rekrutteringsmedarbejderne samarbejde med ansættelsescheferne for at screene og interviewe dem, dele feedback, skrive noter til hinanden og endelig ansætte og udrulle tilbud til de bedste kandidater. Freshteam gør det også muligt for HR-teamet at medtage nye medarbejdere allerede før dag ét - uanset om det er at få udfyldt formularer, underskrevet dokumenter eller udlevere håndbøger, kan Freshteam gøre det med få klik. Derudover giver det dig også mulighed for at oprette en onboarding opgaveliste og tildele den til respektive personer. Du kan samle alle nødvendige informationer og oprette medarbejderprofiler (som udfyldes i en adressebog), administrere adgangstilladelser til medarbejderoplysninger og dokumenter osv. HR-softwaren tager sig også fuldstændig af medarbejderfrihed, medarbejder- og lederselvbetjening mv. medarbejdere til at rejse anmodninger, arbejdsgange for ledergodkendelse, afspadseringsrapporter for teams og hele organisationen, der giver et hurtigt overblik over kommende orlov, fraværstendenser og meget mere. Android- og iOS-apps giver dig mulighed for at udføre vigtige handlinger på farten. Freshteam er en del af Freshworks produktfamilie, hvis produkter omfatter Freshdesk Customer Support Software, Freshservice IT Service Management Software, Freshsales CRM Software osv. – med mere end 150.000 virksomheder verden over, herunder Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux og PharmEasy.