Tantify

tantify.com

Tantify er en amerikansk-baseret virksomhed med over 7 års erfaring med digital markedsføring. Det har specialiseret sig i at give ejendomsmæglere førsteklasses visuelle marketingtjenester. Tantifys mission er at transformere digital ejendomsmarkedsføring gennem en holistisk tilgang til at opbygge fremragende virtuel iscenesættelse og 3D-gengivelsestjenester. Tantifys tjenester omfatter: * Virtuel iscenesættelse: Gør tomme fotos til sofistikerede billeder, udskift gamle møbler, renover eller byg ejendomme fra bunden, eller iscenesæt fuldstændigt fordybende 3D-ture. *3D arkitektonisk gengivelse: Dens højkvalitets 3D-gengivelsestjenester giver ejendomsmæglere mulighed for at fremvise deres egenskaber på en fantastisk og fotorealistisk måde, hvilket gør det lettere for købere at visualisere rummet. * Ejendomsfotografering: Dens dygtige fotografer fanger skønheden ved en ejendom, fremhæver dens bedste funktioner og skaber en indbydende atmosfære for potentielle købere. * Videografi: Det tilbyder ejendomsvideotjenester til at vise en ejendom i bevægelse og give potentielle købere en fordybende oplevelse. Tantify er stolt af at levere en brugervenlig platform, der gør bestillingsprocessen smidig og enkel. Dets supportteam er glade for at hjælpe dig med at komme i gang med virtuel iscenesættelse, og dets loyalitetsprogram giver kunderne mulighed for at øge deres personlige rabat og holde øje med særlige tilbud.