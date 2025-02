401(k) Software - Mest populære apps - Togo

Human Interest

humaninterest.com

Human Interest Inc. er en 401(k) og 403(b)-udbyder til en overkommelig pris, der søger at gøre det nemt for små og mellemstore virksomheder at hjælpe deres medarbejdere med at investere til pensionering. Human Interest blev grundlagt i 2015 og har hovedkontor i San Francisco og hjælper medarbejdere i alle brancher med at få adgang til pensionsydelser og en vej til økonomisk uafhængighed. Vores løsning sigter mod at gøre det muligt for virksomheder at tilbyde 401(k)s af høj kvalitet som en del af en konkurrencedygtig fordelspakke uden at lægge en enorm administrativ byrde på HR. Arbejdsgivere kan oprette og administrere en 401(k)-plan helt online og gøre det nemmere for medarbejderne at administrere deres pensionsydelser. * Tilgængelig for kvalificerede deltagere, der tjener $60.000 eller mindre og bidrager med mindst 8 % af hver lønseddel til en kvalificeret plan over en 12-måneders periode. Indsend formularen for at kræve tildeling. Minimumspræmien er $100 og maks. $250. Se yderligere krav (humaninterest.com/legal/cashback-terms) og programdetaljer (humaninterest.com/solutions/kickstart). Dette program administreres og tilbydes af journalføreren, Human Interest Inc.