3PL software - Mest populære apps - Gabon

Tredjepartslogistiksoftware (3PL) håndterer outsourcede forsyningskædefunktioner som transport og lager. For virksomheder uden deres egne varehuse eller flåder kan 3PL-udbydere administrere disse tjenester på deres vegne. Denne software giver 3PL-udbydere mulighed for at planlægge, planlægge og overvåge forsyningskædedrift for deres kunder, som også har adgang til systemet for at sikre større gennemsigtighed. Mens nogle 3PL-softwareløsninger er skræddersyet specifikt til outsourcing, kan andre bruges af både 3PL-udbydere og virksomheder, der administrerer deres egen forsyningskæde internt. Integreret i en virksomheds bredere supply chain management suite fungerer 3PL-software sammen med transportstyrings- og lagerstyringssystemer. Derudover skal 3PL-software i stigende grad integreres med e-handelsplatforme med fremkomsten af ​​e-handel.