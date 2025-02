Software til 3D-print - Mest populære apps - Togo

Onshape

Onshape giver de mest innovative virksomheder mulighed for at designe bedre produkter hurtigere. Onshape er den eneste cloud-native produktudviklingsløsning, der integrerer CAD, datastyring og analyse på én platform. Den førende inden for cloud-native CAD & PDM, Onshape er det eneste system bygget til fuldt ud at udnytte alle de fordele, skyen har at tilbyde. Onshape eliminerer de versionskontrolproblemer og datatab, der er fælles for filbaseret CAD, hvilket gør det muligt for teams at fremskynde tiden til markedet og glæde deres kunder. I dag er Onshape den hurtigst voksende CAD/PDM-produktudviklingsplatform i verden, der vokser 7 gange så meget som CAD-industrien generelt. Med over 4 millioner brugere over hele verden stoler førende virksomheder over hele kloden på Onshape for at strømline og optimere deres produktudviklingsproces. Onshape blev grundlagt i 2012 og blev opkøbt af PTC i november 2019 og vil fungere som en SaaS-forretningsenhed i virksomheden.