Software til 3D-modellering - Mest populære apps

Prontto

prontto.co

Prontto gør det nemt at få professionelt design leveret på så lidt som 24 timer. Vi erstatter dyre interne teams og upålidelige freelancere med et pay-as-you-go format. Få al den bekvemmelighed til en brøkdel af prisen. Det er fuldstændig asynkront, og du kan invitere ubegrænset teammedlemmer til at administrere dit dashboard for anmodninger! Vores kunder udvikler aktiviteter, der kræver stor erfaring, præcision, viden og træning; personaleomsætning og omkostninger i forbindelse med tilpasningstid udgør en trussel for deres virksomhed. Vi hjælper dem med at reducere deres faste udgifter i forbindelse med ansættelse, udstyr og kontorlokaler.