SwapSurprise.ai er et værktøj, der bruger Cookiebot til at gøre det muligt for webstedsejere at overholde reglerne om databeskyttelse, specifikt vedrørende brugen af ​​cookies. Det giver en omfattende samtykkestyringsløsning, der giver brugerne mulighed for at tilpasse deres cookie-præferencer. Værktøjet kategoriserer cookies i nødvendige, præference-, statistik- og marketingcookies og giver detaljerede oplysninger om hver kategori. Nødvendige cookies er essentielle for hjemmesidens grundlæggende funktionalitet, mens præferencecookies husker brugerspecifikke indstillinger. Statistikcookies bruges til at indsamle anonymiserede data om besøgendes interaktioner, hvilket hjælper webstedsejere med at forstå brugeradfærd. Marketingcookies sporer besøgende på tværs af websteder for at vise relevante og engagerende annoncer.SwapSurprise.ai er også integreret med Shopify, hvilket muliggør sikker checkout- og betalingsfunktioner. Det inkluderer forskellige cookies relateret til sikre transaktioner og lagring af kundeoplysninger. Derudover tilbyder værktøjet samtykkestyring på tværs af domæner, hvilket giver brugerne mulighed for at anvende deres samtykkepræferencer på flere domæner. Den medfølgende cookieerklæring og samtykke-id giver brugerne mulighed for nemt at spore og administrere deres samtykke, hvilket sikrer gennemsigtighed og kontrol over deres data. SwapSurprise.ai hjælper webstedsejere med at opfylde lovkrav, mens de respekterer brugernes privatliv og præferencer. Bemærk venligst, at de specifikke detaljer og numre nævnt i den originale tekst er udeladt for at undgå potentielle unøjagtigheder.

Websted: swapsurprise.ai

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med SwapSurprise.ai. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.