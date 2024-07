SvelteLaunch er en Svelte 5 Boilerplate, der springer i gang med at bygge nye SaaS- og AI-applikationer. Nøglefunktioner: * Database og autentificering: Sømløst integreret med Supabase, SvelteLaunch leverer robuste databaseløsninger og sikker serversidegodkendelse ud af kassen. * Betalingsintegration: Forenkle din betalingsbehandling med Stripe, hvilket sikrer glatte og sikre transaktioner for dine brugere. * Transaktionelle e-mails: Hold dine brugere informeret med automatiserede, pålidelige e-mail-meddelelser drevet af Mailgun. * Genanvendelige komponenter: Spar tid og bevar konsistensen med et bibliotek af forudbyggede, genbrugelige komponenter skræddersyet til Svelte 5. * Automatiseret SEO: Optimer din tilstedeværelse på nettet uden besvær med indbyggede automatiserede SEO-værktøjer, og sikrer, at dit projekt får den synlighed, det fortjener. * AI Ready: En 1:1 dækning sikker API til at bygge AI apps med Open AI API. * Styling: Byg smukke hjemmesider med medvinds-CSS og skelet-ui. SvelteLaunch er ikke bare en kedelplade; det er et omfattende værktøjssæt designet til at hjælpe dig med at sende højkvalitets SaaS- og AI-applikationer hurtigt. Med livslang support og adgang til et Discord-fællesskab er du aldrig alene på din udviklingsrejse. Sig farvel til besværet med at opsætte kompleks infrastruktur, og fokuser på det, der virkelig betyder noget – at bygge innovative løsninger og dejlige brugeroplevelser. Tilmeld dig SvelteLaunch-fællesskabet i dag, og transformer den måde, du bygger SaaS-baseret forretning på.

Websted: sveltelaunch.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med SvelteLaunch. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.