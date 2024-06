Supersparks er et kodefrit værktøj, der muliggør brugergenereret indhold (UGC) på Webflow-websteder, såsom kommentarer, anmeldelser og fællesskabsopslag. Med Supersparks kan udviklere tilpasse hvert element i deres UGC-sektioner i Webflow Designer. Ikke flere indlejrede widgets! Gennem vores integrationer med Webflow-medlemskaber og Memberstack kan data fra brugernes konti, såsom navn og profilbillede, vises dynamisk på kommentarer, anmeldelser og indlæg. Dette betyder, at du har magten til at skabe dit eget specialdesignede fællesskab på dit Webflow-websted. Ved at bruge vores komponentbaserede installation tager vores app kun et par minutter at konfigurere. Kom i gang med at forbedre dine websteders SEO og publikumsengagement, eller opbygg tidligere utænkelige fællesskabsprojekter, ved at tilføje nogle Supersparks til dine websteder.

Websted: supersparks.io

