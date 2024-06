Summarify er et AI-drevet værktøj, der giver alt-i-én opsummeringsfunktioner. Det giver brugerne mulighed for at generere kortfattede resuméer fra forskellige kilder, herunder blogs, PDF'er, tekst, websteder og YouTube-videoer. Værktøjet sigter mod hurtigt at destillere langt indhold til let fordøjelige resuméer. Brugere kan få adgang til Summarify ved at logge ind med en avatar. Gratis brugere har begrænsninger og kan kun oprette op til 10 oversigter. Værktøjet tilbyder øjeblikkelige og detaljerede resuméer med en række outputsprogmuligheder såsom Pidgin, Marathi, Telugu, Tyrkisk, Tamil, Yue-kinesisk og vietnamesisk. Brugere kan også vælge specifikke skrivestile, herunder ingen, Naval Ravikant, Elon Musk, Balaji Srinivasan, Joe Rogan, Jordan Peterson og flere.Summarify lægger vægt på effektivitet, hvilket gør det muligt for brugere at indsætte tekst eller uploade PDF-filer til opsummering. Det giver også mulighed for at indtaste web-URL'er eller blog-URL'er for at generere resuméer. Derudover kan brugere levere YouTube-video- eller lyd-URL'er for at udtrække komprimerede oversigter. Hjemmesiden indeholder links til værktøjets servicevilkår og privatlivspolitik for at sikre gennemsigtighed og overholdelse. Summarify er et produkt fra 1811 Labs og præsenteres på en ligetil og funktionel måde, uden overdreven markedsføringstale eller buzzwords.

Websted: summarify.me

