SubtitleBee er et kunstig intelligens-baseret værktøj designet til at tilføje billedtekster og undertekster til videoer automatisk. Det giver brugerne mulighed for ubesværet at undertekste deres indhold på adskillige forskellige sprog, hvorved brugernes tilgængelighed optimeres og deres mediers globale rækkevidde forbedres. Derudover fremmer dette værktøj kreativ tilpasning af undertekststile og giver mulighed for at tilføje hovedtitler på forskellige punkter i videoen. Ved at anvende avancerede algoritmiske funktioner kan SubtitleBee nøjagtigt registrere det anvendte sprog i en video og tilføje matchende undertekster. Udover at tilføje billedtekster hjælper SubtitleBee også med at oversætte eksisterende undertekster til flere sprog. Værktøjet hjælper også med at forbedre videoer ved at tilføje en tilpasselig statuslinje. Det understøtter forskellige videoformater og gør det nemt at eksportere og dele videoer på tværs af sociale medieplatforme. Andre bemærkelsesværdige funktioner inkluderer avanceret videobeskæring til forskellige sociale medieplatforme, muligheden for at tilføje overtitler for øget seerengagement, automatiseret lydtransskription og en privatlivsfokuseret tilgang, der sikrer brugerindholdsrettigheder. SubtitleBee er udråbt som værende populær blandt influencere og vloggere for at øge seernes engagement gennem undertekstede videoer.

Websted: subtitlebee.com

