XR Books - Custom Story Creator er en AI-drevet platform, der fokuserer på at skabe skræddersyede grafiske romaner. Platformen bruger GPT-4 og Stable Diffusion-modeller til at generere unikke visuelle fortællinger baseret på brugerleverede tekstprompter, hvilket giver brugerne mulighed for at skabe enestående tegneserier eller anime uden behov for tekniske eller designmæssige færdigheder. Med XR Books kan brugere fordybe sig i AI-lavede anime- og tegneserier og låse op for den grænseløse verden af ​​personlige grafiske romaner. Platformen tilbyder forskellige muligheder for at tilpasse de genererede grafiske romaner, herunder tilføjelse af nye kapitler til eksisterende romaner eller udskiftning eller opdatering af allerede eksisterende kapitler. XR Books tilbyder både gratis og betalte planer, hvor den gratis plan giver begrænset adgang til platformens AI-genererede funktioner og avancerede tilpasningsmuligheder tilgængelige i de betalte planer. Brugere kan gemme deres genererede grafiske romaner på deres konto eller eksportere dem i forskellige formater, såsom PDF- eller billedfiler, for nem deling og udskrivning. Platformen tilbyder i øjeblikket anime, tegneserier og børnehistorier, og manga-indstillingen kommer snart. Platformen giver også en sektion med ofte stillede spørgsmål (FAQ), hvor brugere kan finde svar på almindelige forespørgsler eller kontakte supportteamet via e-mail for yderligere assistance. Samlet set er XR Books - Custom Story Creator et effektivt værktøj til historiefortællingsentusiaster, der søger at skabe unikke grafiske fortællinger ved hjælp af kunstig intelligens.

Websted: customstorycreator.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Custom Story Creator. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.