Stockpulse er et kunstig intelligens (AI) baseret værktøj, der er specialiseret i analyse af finansielle nyheder og samfund. Den bruger funktioner såsom store sprogmodeller til at give indsigt fra en række finansielle mediekilder. Firmaet tilbyder en bred vifte af tjenester til forskellige sektorer, herunder Quantitative Asset Management, mæglere, børser og finansielle regulatorer, Private Equity & Family Offices, Reputation Management, Cryptocurrency Markets og Cyber ​​Intelligence. Værktøjet har forskellige løsninger såsom Datasæt, LLM Training Datasæt, AI Automated Reports, AI Alpha Signals, Industry Analyzer og Crime & Cyber ​​Intelligence. Stockpulse understøtter datadrevet, kvantitativ beslutningstagning for en bred vifte af deltagere på de finansielle markeder ved at indsamle, analysere og forbinde alternative data fra verdensomspændende onlinekilder ved hjælp af AI og maskinlæringsmetoder. Den fokuserer også på sentimentanalyse for at udnytte den kollektive brugeraktivitet på sociale medier og tilbyder unikke sæt AI- og Deep Learning-værktøjer for at øge brugernes konkurrencefordele.

Websted: stockpulse.ai

