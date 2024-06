Stacktape er en DevOps-fri cloud-udviklingsramme. Det fungerer oven på AWS og integrerer andre populære cloud-tjenesteudbydere (såsom MongoDb Atlas). Det giver enhver (selv junior) udvikler mulighed for at udvikle, implementere og køre applikationer i produktionskvalitet. Det automatiserer infrastrukturstyring, kildekodepakning, implementeringer og meget mere. I modsætning til andre løsninger er Stacktape kraftfuld (som AWS CloudFormation eller Terraform) og nem at bruge (som Heroku eller Firebase) på samme tid. Blandt andre fordele fjerner det behovet for dedikerede DevOps/Cloud-eksperter og gør udviklere mere produktive.

Websted: stacktape.com

