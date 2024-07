Spottabl er et AI-drevet værktøj, der forbinder arbejdsgivere med ekspert rekrutterere og bureauer for at strømline ansættelsesprocessen for hurtigt voksende startups og virksomheder. Med et netværk på over 5000 specialiserede rekrutterere giver Spottabl adgang til en pulje af gennemprøvede og interviewklare kandidater, hvilket reducerer den tid, det tager at besætte åbne stillinger, markant. Platformen tilbyder flere funktioner til at forbedre rekrutteringsprocessen. Den anbefaler relevante jobmuligheder til rekrutterere baseret på deres aktive talentnetværk og specialiseringer, og hjælper dem med at finde løbende forretningsmuligheder. Rekrutterere kan se 360-graders jobbeskrivelser, der giver et omfattende overblik over rollen, herunder virksomhedens pitch og jobspecifikationer. Spottabls AI-ledede profilopdagelse gør det muligt for rekrutterere at finde relevante talenter fra deres egen private pool. Platformens sociale sourcing-værktøj muliggør hurtig og effektiv talentopdagelse. Rekrutterere er udstyret med den nødvendige information og værktøjer til at kvalificere og indsende interviewklare kandidater, hvilket øger chancerne for succesfulde placeringer. Derudover sender Spottabls intelligente nudges og systemintegrationer automatisk kandidater ind i kundens Applicant Tracking System (ATS), hvilket eliminerer behovet for manuelle opfølgninger. Rekrutterere kan tilmelde sig Spottabl, oprette deres specialistprofil og fremvise deres sourcing-evner. Platformen maksimerer indtjeningspotentialet og giver gennemsigtighed gennem succesgebyrer. Samlet set tilbyder Spottabl rekrutterere en strømlinet og effektiv måde at forbinde med arbejdsgivere og finde det rigtige talent til deres jobroller, hvilket i sidste ende forbedrer ansættelsesprocessen for alle involverede interessenter.

Websted: spottabl.com

