SolarEdge Monitoring

Overvåg dit SolarEdge-websted når som helst og hvor som helst SolarEdge-overvågningsapplikationen lader PV-installatører og systemejere udføre fjernovervågning, på farten, direkte fra deres mobile enhed. Appen gør det muligt for brugere at se online data i realtid for at holde dem opdateret med deres solcelleanlægs ydeevne, mens de er væk fra deres computer, hvilket sikrer maksimal solenergihøst.

Websted: solaredge.com

