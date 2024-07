socra er en AI-drevet platform til personlig målsætning og opnåelse. Platformen tilbyder en række værktøjer til at hjælpe brugere med at organisere og planlægge deres mål, oprette forbindelse til et støttende fællesskab og modtage skræddersyet vejledning fra deres personlige AI-coach, Socrates. Brugere kan dele mål ned i håndterbare trin ved hjælp af Socras "Rejser"-funktion og spore deres fremskridt hen imod at nå dem. Derudover planlægger platformen at introducere banebrydende værktøjer til smart fremskridtssporing og fællesskabsopbygning i fremtiden. socra lægger stor vægt på databeskyttelse og udnytter OpenAI til at sikre sikkerheden af ​​sine brugeres oplysninger. Brugere tildeles en dynamisk mængde af daglig AI-brug, som ændres baseret på systembrug, og kan øge deres AI-kapacitet ved at abonnere på premium- eller pro-tiers. Samlet set er socra ideel for personer, der ønsker at udnytte AI-teknologi til at forblive organiseret, produktiv og på vej til succes, og som kan drage fordel af støtten fra et fællesskab.

Websted: socra.com

