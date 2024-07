Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

idesPilot er et AI-drevet præsentationsværktøj, der øjeblikkeligt kan skabe professionelle præsentationer og diasshows. Du skal blot indtaste et emne, og SlidesPilots AI genererer velstrukturerede dias på få sekunder. Med mange smukke skabeloner at vælge imellem, kan du hurtigt bygge polerede præsentationer til arbejde, skole eller privat brug. SlidesPilot er kompatibel med både Google Slides og PowerPoint.

Websted: slidespilot.com

