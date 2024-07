SlashDreamer er et kunstig intelligens-værktøj, der letter genereringen af ​​billeder direkte i Notion-platformen. Dette værktøj er primært designet til at berige den visuelle tiltrækning af dine Notion-sider ved at skabe on-demand-billeder baseret på brugerangivne prompter. Funktionaliteten påkaldes via en dedikeret kommando '/dream' efterfulgt af beskrivelsen af ​​det ønskede billede. Dette beder SlashDreamer om at generere en passende illustration og indsætte den under brugerens tekst. Processen slutter, når beskrivelsen er færdig, markeret med tilstedeværelsen af ​​et punktum. Formålet med værktøjet er at integrere billedgenerering problemfrit med Notion, hvilket gør det til et uundværligt aktiv for brugere, der ønsker at skabe visuelt detaljerede og beskrivende sider. Det er værd at bemærke, at SlashDreamer erstatter de skrevne prompter med de AI-genererede billeder direkte i Notion-grænsefladen. På den tekniske side anvender SlashDreamer avancerede maskinlæringsmodeller inklusive Stable Diffusion og Dalle-E til at generere billeder. Mens tjenesten betales for at dække beregningsomkostninger, beholdes rettighederne til de genererede billeder af brugeren i henhold til betingelserne fra Stable Diffusion.

Websted: slashdreamer.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med SlashDreamer. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.