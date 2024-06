Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Simple Icons er en samling af gratis SVG-ikoner til populære mærker og tjenester. Det giver et stort bibliotek med over 3.195 ikoner, der nemt kan bruges i en række forskellige projekter. Ikonerne kan downloades i SVG-, farvet SVG- og PDF-formater. Hjemmesiden indeholder også brandretningslinjer for nogle af ikonerne, der giver vejledning om korrekt brug og retningslinjer.

Websted: simpleicons.org

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Simple Icons. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.