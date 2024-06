Problem: 3D-software på professionelt niveau er svært at lære, mens software på begynderniveau er laggy og begrænset. Og begge kræver flere programmer for at få 3D-printjobbet gjort. Løsningen SelfCAD tilbyder kapaciteter på professionelt niveau, er nem at lære, hurtig og kræver ingen yderligere programmer for at få udført et 3D-printjob. SelfCAD gør det samme for 3D CAD-industrien, som Wix gjorde for webdesignindustrien, og Canva gjorde for den grafiske designindustri. Målmarkeder Mellemliggende 3D-modelleringsbrugere, B2C- og B2B2C-stiftere Aaron Breuer- Grundlægger og præsident George Weinberger CEO

Websted: selfcad.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med SelfCAD. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.