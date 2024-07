Seek AI er en naturlig sproggrænseflade til forespørgsler på strukturerede data. Stil spørgsmål på almindeligt engelsk, og Seek vil forespørge på dataene og give dig de svar, du leder efter. Datateams bliver SQL-godkendere og redaktører for nemt at verificere, at forretningsbrugerne får de nøjagtige oplysninger. Seek udfører det hverdagsagtige dataarbejde, så datateams kan udføre meningsfuldt arbejde hurtigere og mere effektivt. Med en selvlærende vidensgraf og en brugervenlig samtalegrænseflade, der tilpasser sig forretningsbrugere og de mest tekniske datateammedlemmer, hjælper Seek virksomheder med at finde svar hurtigt.

Websted: seek.ai

