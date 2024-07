SciAstra er den banebrydende platform i Indien, der hjælper de studerende, der ønsker at forfølge en karriere inden for videnskab og forskning. SciAstra handler om passion for videnskab, fremme en dyb påskønnelse af forskning, dyrke en videnskabelig tankegang og pleje kritisk tænkning hos eleverne. SciAstra blev etableret af tidligere forskere med en mission om at vejlede den næste generation, fordi der ikke var nogen platform til at hjælpe studerende.

Websted: sciastra.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med SciAstra. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.