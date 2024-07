Scene One er en online software til at skrive romaner og bøger. Den har en enkel, intuitiv teksteditor og styrer alle dine skrivescener og projekter. Softwaren fungerer på forskellige enheder, herunder desktop, bærbar, tablet og telefon, hvilket giver brugerne mulighed for problemfrit at skifte mellem enheder. Den fungerer i en webbrowser og kræver ingen yderligere installation på din enhed. Alle dine ord er sikkert gemt i skyen, hvilket sikrer tilgængelighed fra hvor som helst. Scene One tilbyder adskillige bogskrivningsværktøjer, herunder en ordtæller til at spore fremskridt og sætte skrivemål og en AI-skriveassistent, der hjælper brugere med at skrive hurtigere og klarere. Derudover giver den en tilpasset wiki-funktion til verdensopbygning, hvor brugere kan oprette detaljerede profiler for deres historiekarakterer, elementer, lokationer og spore hver omtale af disse historieelementer. Andre vigtige funktioner omfatter muligheden for at kompilere og eksportere manuskripter som PDF eller DocX, historieplanlægning og revisionsstyring ved hjælp af 'Save the Cat! Beat Sheet Manager' og 'Revision Board', som hjælper brugere med at holde styr på deres noter og påmindelser om hele manuskripter eller individuelle scener.

Websted: sceneone.app

