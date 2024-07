Scarlett Panda er en applikation designet primært til at skabe personlige noveller og pædagogisk indhold til børn. Værktøjet bruger kunstig intelligens til at generere tilpassede fortællinger med udvalgte navne, udseende og universer til karaktererne. Applikationen er designet til at hjælpe børn med at engagere sig i læsning, udvide deres ordforråd og fremme kreativitet ved at visualisere sig selv og deres interesser i forskellige historiemiljøer. Ud over øjeblikkelig historiegenerering tilbyder den planlagte historier suppleret med billeder i høj kvalitet. Yderligere funktioner i applikationen omfatter personlige meditationer, læringseventyr og vuggeviser. De oprettede historier kan bruges direkte på appen, eller de kan omdannes til historiebøger i langt format til digital visning eller udskrivning. Værktøjet tillader personalisering af op til fire tegn, et væld af billeder, personlige noter, og det understøtter 74 sprog. Et abonnementsbaseret niveau låser op for adgang til mere avancerede funktioner

Websted: scarlettpanda.com

