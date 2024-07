ScanFlow er et AI-scannerværktøj designet til smartenheder, der muliggør datafangst og workflowautomatisering. Den tilbyder en række funktioner til realtidsindsigt og workfloweffektivitet. Værktøjet omfatter forskellige scanningsfunktioner såsom tekstscanning, stregkode/QR-kodescanning, ID-scanning, dæksidescanning, VIN-scanning og komponentnummerscanning. Med tekstscanning kan brugere scanne alfanumeriske tekstkombinationer på én gang. Funktionen til stregkode/QR-kodescanning giver mulighed for højtydende stregkodescanning på enhver smartenhed, mens ID-scanningsfunktionen muliggør dataudtræk i realtid fra kundeidentitetsdokumenter som pas, ID'er og kørekort. ScanFlow tilbyder også yderligere funktionaliteter såsom selvudtjekning, dronescanning, samlebåndssporing, lagerstyring, patientregistrering og verifikation, KYC-verifikation og passcanning. Disse funktioner henvender sig til en bred vifte af industrier og brugssager, herunder detailhandel, sundhedspleje og logistik. Værktøjet fremmer problemfri integration med eksisterende systemer gennem dets integrationsmuligheder og giver ressourcer og udviklersupport til problemfri implementering. Prisoplysninger er tilgængelige på ScanFlow-webstedet sammen med en login-portal, så brugerne kan få adgang til deres konti. For forespørgsler eller support kan brugere komme i kontakt med ScanFlow-teamet gennem de angivne kontaktoplysninger. Samlet set er ScanFlow et omfattende AI-scannerværktøj, der giver smarte enheder kraftfulde datafangstmuligheder, hvilket fører til forbedret workflowautomatisering og effektivitet i forskellige industrier.

Websted: scanflow.ai

