SalesMail-appen er den nemmeste måde at sende personlige videoer via e-mail, tekst og CRM. Professionelle inden for ældrepleje, multifamilie-, ejendoms- og teknologisalg stoler på SalesMail for at hjælpe dem med at overgå konkurrenterne, opbygge tillid og opnå resultater hurtigere. Med en App Store-bedømmelse på 4,9 og bevist brugervenlighed giver SalesMail dig mulighed for at låse op for styrken ved personlig video. Populære use-cases inkluderer pre- og post-tour outreach, virtuelle ture, prospektering, beboeroplevelseskommunikation, nurture messaging, auto-responders og meget mere. Brugere af SalesMail rapporterer, at de ikke kun får flere klik og svar, men de opbygger stærkere relationer til målgrupper, fremskynder salgscyklusser og opnår de ønskede resultater hurtigere.

Websted: salesmail.com

