Verdens førende inden for lagerstyringssoftware. SalesBinder er det nemmeste at bruge, mest tilpasselige, moderne webbaserede lagersystem, som du faktisk vil nyde at bruge. Som ét komplet integreret system kan du holde alt organiseret i realtid, lige fra kundekonti, kundeemner, indkøbsordrer, estimater, fakturaer og meget mere. Integrer med 3. parts systemer som QuickBooks, Xero, WooCommerce, Zapier og mange flere. Byg dine egne integrationer ved hjælp af vores fuldt udstyrede API. Der er intet at installere, og det tager kun 30 sekunder at oprette din konto.

