RoomGPT er en AI-drevet indretningsplatform, der giver brugerne mulighed for virtuelt at redesigne og transformere ethvert rum ved hjælp af kun et enkelt billede. Nøglefunktionerne omfatter: * Redesign dine værelser ved at uploade et billede og eksperimentere med forskellige designstile og layouts. Platformen er drevet af avanceret AI-teknologi. * Over 2 millioner mennesker har brugt RoomGPT til at hjælpe med at redesigne deres hjem, og mange roser værktøjet for dets brugervenlighed og effektivitet. * Udtalelser fra brugere fremhæver, hvordan RoomGPT hjælper med ubeslutsomhed, når de dekorerer, giver dig mulighed for at se værelser i forskellige temaer før renovering, og giver en fantastisk AI-drevet "rumfoto reimaginer". * Platformen er skabt af Hassan ( [email protected] ) og drives af Replicate og Bytescale AI-teknologier. * RoomGPT sigter mod at forenkle indretningsprocessen ved at udnytte kraften i AI til at give brugerne mulighed for nemt at eksperimentere med forskellige designstile og visualisere ændringer i deres rum.