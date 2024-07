ROAST er en tjeneste, der giver datadrevet feedback og ekspertrådgivning for at hjælpe brugere med at forbedre deres datingprofiler på apps som Tinder, Bumble og Hinge. Målet er at hjælpe brugerne med at 10X deres matches og finde bedre matches ved at optimere deres profil.

Websted: roast.dating

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med ROAST. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.