RivetAI er en AI-drevet workflowplatform designet til at strømline præproduktionsprocessen for forfattere, producere og instruktører. Det tilbyder en række avancerede funktioner til at låse op for manuskripternes fulde potentiale og hjælpe med at skabe fantastisk indhold. En af dens nøglefunktioner er automatiseret manuskriptdækning, der giver detaljeret analyse af et manuskript, herunder en kortfattet logline, resumé, konstruktive kommentarer, sammenlignelige værker, genrer og en objektiv vurderingsrubrik. Platformen tilbyder også en manuskriptsammendragsfunktion, der forenkler komplekse fortællinger ved at generere fordøjelige snapshots af scripts, der fremhæver vigtige plotpunkter og udviklinger. RivetAIs karakternedbrydningsfunktion giver detaljerede beskrivelser og indsigt i karakterer, hvilket hjælper med beslutninger om casting og karakterudvikling. Det AI-forbedrede budgetværktøj hjælper med økonomisk planlægning ved at generere omfattende budgetoverslag på det øverste ark direkte fra manuskriptet. Derudover kan effektive skydeplaner genereres baseret på scriptet, hvilket optimerer ressourceallokeringen og reducerer logistiske besvær. Platformen prioriterer sikkerhed med state-of-the-art funktioner til at beskytte kreativt arbejde og fortrolig information. Det understøtter scripts på flere sprog, herunder, men ikke begrænset til, engelsk, spansk, fransk, tysk, italiensk, hollandsk, arabisk, kinesisk og telugu. Brugere kan vælge mellem forskellige planer, inklusive Beta-planen, som inkluderer AI-drevne dækningsrapporter, manuskriptoversigter, karakteropdelingsark, estimerede budgetopdelinger, automatiserede optagelsesplaner og PDF-eksport af alle rapporter. Platformen tilbyder også funktioner til brugerinvitation og projektsamarbejde sammen med kundeservicesupport. RivetAI sigter mod at udløse kreativitet ved at levere værktøjer, der håndterer tunge løft, hvilket gør det muligt for forfattere at fokusere på at skrive og producenter at fokusere på at producere overbevisende indhold.

Websted: rivetai.com

