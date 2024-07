Revoldiv er et AI-baseret værktøj specielt designet til at konvertere lyd- eller videofiler til tekst med imponerende nøjagtighed. Dette værktøj er utrolig nyttigt til at lave transskriptioner af forskellige mediefiler, såsom podcasts, interviews eller videoopkald. Medieindhold på mindre end to timer understøttes i udbredte browsere som Chrome og Firefox. Med sin robuste AI registrerer Revoldiv tale, bifald og jubel i mediefilerne. Brugere er også i stand til at redigere transskriptionstekst for tilsvarende at redigere lyd, hvilket dramatisk strømliner redigeringsprocessen. Revoldiv har den unikke funktionalitet, at være i stand til at fjerne fyldord som 'um', 'like' og 'uhh' med et enkelt klik, hvilket giver et renere, sprødere indhold. Desuden giver brugervenlige funktioner brugere mulighed for at eksportere deres indhold i flere formater, dele projekter eller uddrag via delefunktionen og oprette kapitler for lettere indholdsnavigation. Yderligere funktioner udvides til at kommentere og diskutere funktioner, hvilket gør det muligt for brugere at kommunikere deres tanker og svar på platformen. Dette transskriptions- og redigeringsværktøj understøtter også mediefiler via en Chrome-udvidelse og letter oprettelsen af ​​audiogrammer. Nye funktioner såsom 'flagpost' og 'registrering af højttalere' tilføjer et ekstra lag af nytte og bekvemmelighed for brugeroplevelsen. Det er dog vigtigt at bemærke, at redigeringsfunktioner i øjeblikket kun understøttes på ikke-mobile enheder.

Websted: revoldiv.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Revoldiv. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.