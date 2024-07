Retomagic er en AI-baseret app, der gør det muligt for brugere at generere originale kunstværker og forbedre fotokvaliteten. Appen bruger banebrydende teknologi til at omdanne tekstbeskrivelser til visuelt fantastiske billeder. Det giver også brugerne en række kreative stilarter og muligheder, fra fotorealisme til Kodak-film. Derudover er Retomagic i stand til at genoplive gamle, slørede billeder til skarpe og klare HD-billeder med kun et enkelt tryk. Den kommer endda med et ansigtsrekonstruktionssystem, der kan forbedre kvaliteten af ​​ansigter. Desuden kan brugere dele deres kreationer på sociale medieplatforme, såsom Instagram og TikTok. Retomagic er i øjeblikket gratis at bruge, men der kan være abonnementsmuligheder i fremtiden.

Websted: retomagic.com

