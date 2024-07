Replica Studios tilbyder omfattende taleteknologiske løsninger på flere sprog, ideel til forskellige kreative og professionelle brugssager. Dens etiske AI-platform inkluderer tekst til tale og tale til tale-værktøjer, der tilpasser stemmer til at matche karakterers stilarter og situationer, hvilket skaber mere fordybende og engagerende oplevelser inden for spil, animation, film, e-læring, lydbøger og indholdsproduktion på sociale medier. Replica Studios tilbyder også en Voice Lab-funktion, hvor en specifik stemme eller rolle kan designes og omdannes til eksistens, hvilket skaber en blanding af op til 5 unikke stemmer. Lokalisering og dubbing-funktioner er lettet af dens generative AI-stemmegenerator på flere sprog, som understøtter flere sprog og forskellige accenter. Derudover kan udviklere bygge stemmeaktiverede apps og platforme, forbedre voice over workflows, oprette samtalebots og mere ved hjælp af Replicas avancerede tekst-til-tale API. Løsningerne fra Replica Studios er velegnede til både tidlig prototyping og endelig produktion, idet de adresserer moderne kreative arbejdsgange, samtidig med at de sikrer etisk AI-praksis og kommerciel sikkerhed.

