Raw Shorts er en sofistikeret software til videooprettelse, der er aktiveret af kunstig intelligens. Dette onlineværktøj giver brugerne mulighed for at omdanne tekst til animationer og meget stiliserede videoer. Raw Shorts' tjenester omfatter transformation af regneark, blogs og artikler til videoindhold, og dets muligheder spænder fra at skabe forklarende videoer og animationer til promo-videoer til nettet og sociale medier, sammen med whiteboard-animationer og animerede sociale indlæg. Den kunstige intelligens integreret i Raw Shorts strømliner videofremstillingsprocessen. Dette opnås først ved at scanne og analysere det uploadede script for at identificere primære koncepter til at skabe et storyboard. Efter dette henter AI relaterede medieaktiver og justerer dem på en tidslinje, så de matcher scriptet, og genererer derefter stemmefortælling. Raw Shorts giver også en brugervenlig træk-og-slip-videomaker, der gør det muligt for brugere manuelt at tilpasse deres AI-genererede videokladder. Derudover er platformen vært for et royaltyfrit mediebibliotek, som brugere kan få adgang til for at berige deres videoindhold. Endelig tilbyder denne platform brugere en række læringsressourcer såsom blogs om videomarkedsføring og promovering sammen med hurtig kundesupport.

Websted: rawshorts.com

