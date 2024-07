Connexun er en innovativ teknologistartup baseret i Milano, Italien. Det blev grundlagt for at lette kulturel integration, reducere informationsbarrierer og fremme internationalisering. I dag er Connexun en AI-nyhedsmaskine med langvarig erfaring og knowhow, der promoverer indholds- og tekstanalyse-API'er og proprietære teknologier til brug for udviklere, startups, virksomheder og i sidste ende også forbrugere. Det gør det muligt for sine kunder at hente flersprogede overskrifter, artikler og dynamiske resuméer i realtid fra tusindvis af pålidelige online nyhedsmedier. Det betjener sine kunder med proprietære tekstcrawling og klassificeringsteknologier. Connexun udviklede også B.I.R.B.AL., dens kunstige intelligente motor, der bruges til at drive sin mobilapp, til at levere nyheder og information i realtid til digitale kosmopolitter. Vi fortsætter med at udvide intelligente værktøjer, der udnytter kraften ved Machine Learning og Natural Language Processing til at analysere store datasæt af aggregeret indhold. Tjek vores nyligt udgivne "News API". Det returnerer nuværende og historisk indhold og information fra pålidelige kilder over hele verden. Vores crawler gør det muligt for vores brugere at være de første til at opfange nye historier og mest relevante oplysninger. Sikre en realtidsvisning med vores løsning, eller indsaml historiske strukturerede data om de mest relevante tidligere historier og begivenheder. Test vores api gratis og tøv ikke med at kontakte os for yderligere information.

Websted: rapidapi.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Rapid API. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.